Кліматичні активісти облили супом дві картини Ван Гога після ув’язнення колег за те саме

Активісти екологічної груп Just Stop Oil облили супом дві картини Вінсента Ван Гога в лондонській Національній галереї через кілька годин після того, як двоє їхніх колег-активістів були засуджені до тюремного ув'язнення за той самий вчинок.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Троє людей увійшли до зали №6 виставки "Ван Гог: поети і коханці" о 14:30 за лондонським часом у п'ятницю і облили овочевим супом дві картини Ван Гога "Соняшники".

🚨 BREAKING: 2 VAN GOGH PAINTINGS SOUPED HOURS AFTER PHOEBE AND ANNA SENTENCED



🥫 3 Just Stop Oil supporters have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings in the 'Poets and Lovers' exhibition at the National Gallery.



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"Люди сидять у в'язниці за те, що вимагають припинити видобуток нафти і газу – те, що зараз є державною політикою, після тривалих протестних акцій, незліченних заголовків у пресі та політичного тиску", – сказав один з учасників кампанії після того, як вилив суп.

"Майбутні покоління будуть вважати, що ці в'язні сумління були на правильному боці історії", – додав він.

"Була викликана поліція, і три людини були заарештовані", – йдеться в заяві лондонської Національної галереї.

Картини зняли з експозиції та оглянули, полотна не постраждал.

Одна з картин була тією самою, яку два роки тому двоє активісток Just Stop Oil облили томатним супом, привернувши увагу світової громадськості до групи кліматичних протестувальників.

Хоча сама картина тоді не постраждала, рама 17-го століття була пошкоджена, за що Коронний суд Саутворку засудив одну з активісток до двох років ув’язнення, та іншу – до 20 місяців ув'язнення відповідно.