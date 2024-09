Кліматичні активісти облили супом дві картини Ван Гога після ув’язнення колег за те саме

Активісти екологічної груп Just Stop Oil облили супом дві картини Вінсента Ван Гога в лондонській Національній галереї через кілька годин після того, як двоє їхніх колег-активістів були засуджені до тюремного ув'язнення за той самий вчинок.

Троє людей увійшли до зали №6 виставки "Ван Гог: поети і коханці" о 14:30 за лондонським часом у п'ятницю і облили овочевим супом дві картини Ван Гога "Соняшники".

🚨 BREAKING: 2 VAN GOGH PAINTINGS SOUPED HOURS AFTER PHOEBE AND ANNA SENTENCED



🥫 3 Just Stop Oil supporters have thrown soup over 2 of Van Gogh paintings in the 'Poets and Lovers' exhibition at the National Gallery.



➡️ Support people in resistance: https://t.co/Rh65arOwa1 pic.twitter.com/Tc3Bvd10OB

