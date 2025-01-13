Экоактивисты осквернили могилу Дарвина в Лондоне

Климатические активисты из Just Stop Oil разрисовали могилу британского натуралиста Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Двое активистов вошли в Вестминстерское аббатство – место проведения королевских свадеб, коронаций, захоронений и главную туристическую достопримечательность Великобритании – в понедельник утром и разрисовали могилу Дарвина краской из баллончика.

фото Just Stop Oil

Активисты написали оранжевым цветом на белом мраморном надгробии надпись "1,5 умерло" – ссылка на недавние новости о том, что глобальная температура в 2024 году впервые превысила 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой.

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"Мы перешли порог в 1,5 градуса, который должен был бы обезопасить нас. Дарвин перевернулся бы в могиле, узнав, что мы находимся в разгаре шестого массового вымирания", – сказал один из активистов.

Дарвин, наиболее известный своей теорией эволюции путем естественного отбора, умер в 1882 году. Он похоронен в Уголке ученых Вестминстерского аббатства, где также похоронены Исаак Ньютон и Стивен Хокинг.

Аббатство подтвердило инцидент в своем заявлении.

"Охранники аббатства принимают немедленные меры для очистки мемориала и не ожидают, что будет нанесен какой-либо постоянный ущерб", – сказала пресс-секретарь.

"На место происшествия была вызвана полиция, которая разобралась с инцидентом. Аббатство остается открытым для посещения и поклонения", – добавила она.

Столичная полиция Лондона сообщила, что две женщины были арестованы по подозрению в причинении преступного ущерба Вестминстерскому аббатству и доставлены в один из центральных лондонских отделений полиции.

Активисты Just Stop Oil провели ряд громких акций протеста в Британии, в частности, срывали спортивные и театральные мероприятия, разрисовывали здание посольства США в Лондоне и обливали супом картины Ван Гога.