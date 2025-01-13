Ультраправі та консерватори в Австрії домовились щодо бюджету, аби уникнути проблем з ЄС

Австрійська ультраправа Партія свободи і консервативна Народна партія заявили в понеділок, що після трьох днів коаліційних переговорів досягли угоди про реструктуризацію бюджету, аби уникнути проблем з Єврокомісією.

Як пише "Європейська правда", про це лідер Партії свободи заявив у понеділок, його цитує агентство Reuters.

Першочерговим питанням коаліційних переговорів стало те, як повернути дефіцит бюджету до межі ЄС у 3% від ВВП, щоб запобігти так званій процедурі надмірного дефіциту з боку Брюсселя.

"Ми ухвалили принципове рішення і розробили спільну дорожню карту, щоб запобігти процедурі надмірного дефіциту бюджету ЄС проти Австрії", – заявив лідер ультраправої Партії свободи Герберт Кікль.

Реклама:

Очікується, що дефіцит бюджету Австрії становитиме 3,7% ВВП у 2024 році та 4,2% – цього року, якщо не буде вжито жодних коригувальних заходів.

Партія свободи і Народна партія заявили, що вони домовилися про заходи, пов'язані переважно з витратами, щоб заощадити близько 6,3 мільярда євро цього року, або близько 1,7% ВВП. Дані, опубліковані Народною партією, показують, що найбільшою статтею було скорочення субсидій на 3,2 млрд євро. Коригування податкової системи склало 920 млн євро.

Обидві партії заявили, що більш детально опрацюють цифри і представлять їх громадськості пізніше, але виконуючий обов'язки міністра фінансів Гюнтер Маєр вже зараз поінформує Європейську комісію про угоду.

Як відомо, після невдалої спроби сформувати уряд без ультраправих на чолі з ексканцлером Карлом Негаммером президент Австрії доручив лідеру Партії свободи Кіклю почати переговори про формування уряду. У разі успіху переговорів Австрія вперше в історії отримає ультраправого канцлера.

Австрії загрожує спеціальна процедура Євросоюзу, передбачена для країн, витрати яких вийшли за граничну межу. Відню потрібно до 21 січня показати Єврокомісії переконливий план скорочення витрат.

Читайте також більше на цю тему: Австрійська катастрофа: чому ультраправий противник України може очолити уряд країни.