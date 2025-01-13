Ультраправые и консерваторы в Австрии договорились по бюджету, чтобы избежать проблем с ЕС

Австрийская ультраправая Партия свободы и консервативная Народная партия заявили в понедельник, что после трех дней коалиционных переговоров достигли соглашения о реструктуризации бюджета, чтобы избежать проблем с Еврокомиссией.

Как пишет "Европейская правда", об этом лидер Партии свободы заявил в понедельник, его цитирует агентство Reuters.

Первоочередным вопросом коалиционных переговоров стало то, как вернуть дефицит бюджета до предела ЕС в 3% от ВВП, чтобы предотвратить так называемую процедуру чрезмерного дефицита со стороны Брюсселя.

"Мы приняли принципиальное решение и разработали совместную дорожную карту, чтобы предотвратить процедуру чрезмерного дефицита бюджета ЕС против Австрии", – заявил лидер ультраправой Партии свободы Герберт Кикль.

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Ожидается, что дефицит бюджета Австрии составит 3,7% ВВП в 2024 году и 4,2% – в этом году, если не будет принято никаких корректирующих мер.

Партия свободы и Народная партия заявили, что они договорились о мерах, связанных преимущественно с расходами, чтобы сэкономить около 6,3 миллиарда евро в этом году, или около 1,7% ВВП. Данные, опубликованные Народной партией, показывают, что самой большой статьей было сокращение субсидий на 3,2 млрд евро. Корректировка налоговой системы составила 920 млн евро.

Обе партии заявили, что более детально проработают цифры и представят их общественности позже, но исполняющий обязанности министра финансов Гюнтер Майер уже сейчас проинформирует Европейскую комиссию о сделке.

Как известно, после неудачной попытки сформировать правительство без ультраправых во главе с экс-канцлером Карлом Нехаммером президент Австрии поручил лидеру Партии свободы Киклю начать переговоры о формировании правительства. В случае успеха переговоров Австрия впервые в истории получит ультраправого канцлера.

Австрии грозит специальная процедура Евросоюза, предусмотренная для стран, расходы которых вышли за предельную черту. Вене нужно до 21 января показать Еврокомиссии убедительный план сокращения расходов.

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