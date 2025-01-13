Шість країн ЄС закликають знизити "стелю цін" на російську нафту

Шість країн Європейського Союзу закликали Європейську комісію знизити граничну ціну на російську нафту, встановлену країнами "Групи семи" на рівні 60 доларів за барель, стверджуючи, що це зменшить доходи Москви, необхідні для продовження війни в Україні, і водночас не спричинить шоку на ринку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на лист країн до Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Обмеження цін на російську морську нафту, а також нафтопродукти були встановлені країнами G7, щоб обмежити доходи Москви від торгівлі нафтою і, таким чином, обмежити її здатність фінансувати вторгнення в Україну.

"Заходи, спрямовані на обмеження доходів від експорту нафти, мають вирішальне значення, оскільки вони зменшують єдине найважливіше джерело доходів Росії", – йдеться в листі Швеції, Данії, Фінляндії, Латвії, Литви та Естонії до виконавчої гілки влади ЄС.

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"Ми вважаємо, що зараз настав час для подальшого посилення впливу наших санкцій шляхом зниження верхньої межі ціни на нафту, встановленої G7", – йдеться в листі.

Верхня межа цін G7 була встановлена на рівні 60 доларів за барель російської нафти, а для нафтопродуктів – максимум 100 доларів за барель для преміальних нафтопродуктів.

Ці максимальні ціни не змінювалися з грудня 2022 року та лютого 2023 року, коли вони були запроваджені, тоді як ціни на російську нафту на ринку в середньому були нижчими за цей рівень у 2023 та 2024 роках.

"Сьогодні міжнародний ринок нафти краще забезпечений пропозицією, ніж у 2022 році, що зменшує ризик того, що зниження верхньої межі ціни спричинить шок пропозиції", – йдеться в листі шести країн.

"З огляду на обмеженість потужностей для зберігання нафти і значну залежність від експорту енергоносіїв для отримання доходів, Росія не має альтернативи продовжувати експорт нафти навіть за значно нижчою ціною", – йдеться в листі.

Як повідомлялося, Європейська комісія у вівторок, 14 січня, розпочне консультації з країнами-членами ЄС щодо 16-го пакета санкцій проти Росії.

Минулого тижня США оголосили про нові санкції, які б’ють по російській нафтопереробній промисловості. Під обмеження потрапили, зокрема російські нафтові гіганти "Газпром нефть" і "Сургутнефтегаз".

Слідом уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти російських компаній "Газпром нефть" та ПАТ "Сургутнефтегаз".