Шесть стран ЕС призывают снизить "потолок цен" на российскую нефть

Шесть стран Европейского Союза призвали Европейскую комиссию снизить предельную цену на российскую нефть, установленную странами "Группы семи" на уровне 60 долларов за баррель, утверждая, что это уменьшит доходы Москвы, необходимые для продолжения войны в Украине, и одновременно не вызовет шока на рынке.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо стран в Еврокомиссию, пишет "Европейская правда".

Ограничения цен на российскую морскую нефть, а также нефтепродукты были установлены странами G7, чтобы ограничить доходы Москвы от торговли нефтью и, таким образом, ограничить ее способность финансировать вторжение в Украину.

"Меры, направленные на ограничение доходов от экспорта нефти, имеют решающее значение, поскольку они уменьшают единственный важнейший источник доходов России", – говорится в письме Швеции, Дании, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии к исполнительной ветви власти ЕС.

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"Мы считаем, что сейчас настало время для дальнейшего усиления воздействия наших санкций путем снижения верхнего предела цены на нефть, установленной G7", – говорится в письме.

Верхний предел цен G7 был установлен на уровне 60 долларов за баррель российской нефти, а для нефтепродуктов – максимум 100 долларов за баррель для премиальных нефтепродуктов.

Эти максимальные цены не менялись с декабря 2022 года и февраля 2023 года, когда они были введены, тогда как цены на российскую нефть на рынке в среднем были ниже этого уровня в 2023 и 2024 годах.

"Сегодня международный рынок нефти лучше обеспечен предложением, чем в 2022 году, что уменьшает риск того, что снижение верхней границы цены повлечет шок предложения", – говорится в письме шести стран.

"Учитывая ограниченность мощностей для хранения нефти и значительную зависимость от экспорта энергоносителей для получения доходов, Россия не имеет альтернативы продолжать экспорт нефти даже по значительно более низкой цене", – говорится в письме.

Как сообщалось, Европейская комиссия во вторник, 14 января, начнет консультации со странами-членами ЕС по 16-му пакету санкций против России.

На прошлой неделе США объявили о новых санкциях, которые бьют по российской нефтеперерабатывающей промышленности. Под ограничения попали, в частности российские нефтяные гиганты "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Вслед за этим правительство Великобритании объявило о введении санкций против российских компаний "Газпром нефть" и ПАО "Сургутнефтегаз".