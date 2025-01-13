У Байдена кажуть, що обговорили з командою Трампа проблеми мобілізації в Україні

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що питання віку мобілізації в Україні було серед тем розмов нинішньої адміністрації з командою Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.

Салліван нагадав, що в Україні вже знизили вік мобілізації з 27 до 25 років, але додав, що з плином часу проблема з людським ресурсом в українському війську змінилась.

"Вона загострилась протягом минулого року, і потреба в тому, щоб Україна могла повністю укомплектувати свої бригади і батальйони – адже ми надали їм величезну кількість необхідних їм боєприпасів і військової техніки – зросла", – додав він.

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Радник з нацбезпеки Байдена зазначив, що про ці проблеми поінформували й нову команду Дональда Трампа.

"Ми чітко дали зрозуміти (Україні. – Ред.), зокрема й публічно, що наявність живої сили є гострою проблемою. І це те, що Україні доведеться вирішувати навіть тоді, коли ми зробимо свій внесок у надання їм необхідних озброєнь", – зазначив Салліван.

Майбутній радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц напередодні заявив, що Україна має знизити мобілізаційний вік до 18 років, щоб залучити сотні тисяч нових військових і стабілізувати лінію фронту.

Минулого року від США лунали публічні й непублічні заклики до України знижувати мобілізаційний вік до 18 років, з аргументом, що нестача особового складу на фронті стає критичною і саме через це Росії вдається забезпечувати просування на сході.

За даними ЗМІ, суперечки довкола кількісних показників мобілізації та мобілізаційного віку призвели до напруженості у відносинах між президентами України і США.