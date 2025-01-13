У Байдена говорят, что обсудили с командой Трампа проблемы мобилизации в Украине

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос возраста мобилизации в Украине был среди тем разговоров нынешней администрации с командой Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Салливан напомнил, что в Украине уже снизили возраст мобилизации с 27 до 25 лет, но добавил, что с течением времени проблема с человеческим ресурсом в украинской армии изменилась.

"Она обострилась в течение прошлого года, и потребность в том, чтобы Украина могла полностью укомплектовать свои бригады и батальоны – ведь мы предоставили им огромное количество необходимых им боеприпасов и военной техники – возросла", – добавил он.

Реклама:

Советник по нацбезопасности Байдена отметил, что об этих проблемах проинформировали и новую команду Дональда Трампа.

"Мы четко дали понять (Украине. – Ред.), в том числе и публично, что наличие живой силы является острой проблемой. И это то, что Украине придется решать даже тогда, когда мы сделаем свой вклад в предоставление им необходимых вооружений", – отметил Салливан.

Будущий советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц накануне заявил, что Украина должна снизить мобилизационный возраст до 18 лет, чтобы привлечь сотни тысяч новых военных и стабилизировать линию фронта.

В прошлом году от США звучали публичные и непубличные призывы к Украине снижать мобилизационный возраст до 18 лет, с аргументом, что нехватка личного состава на фронте становится критической и именно поэтому России удается обеспечивать продвижение на востоке.

По данным СМИ, споры вокруг количественных показателей мобилизации и мобилизационного возраста привели к напряженности в отношениях между президентами Украины и США.