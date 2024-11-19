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У Байдена вважають, що Україні мобілізація військових потрібна більше, ніж нова зброя 

Новини — Вівторок, 19 листопада 2024, 19:12 — Христина Бондарєва

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримала багато різної американської зброї, однак все одно опинилась у складній ситуації на полі бою – і причиною цього він назвав проблеми з мобілізацією. 

Про це Салліван заявив PBS News, повідомляє "Європейська правда".

Радник президента США із нацбезпеки відповідав на питання про те, чи не могли Сполучені Штати у минулому зробити щось по-іншому у питанні підтримки України – з огляду на те, що зараз Україна втрачає більше території, ніж будь-коли раніше цього року. 

Салліван відзначив, що Сполучені Штати надали Україні танки, схвалили передачу винищувачів F-16, систем HIMARS та Patriot. Попри це, за його словами, "Україна опинилася в більш складному становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, як вона діє на полі бою".

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"Де пролягає найпряміший зв'язок між українськими досягненнями і внесками? Він пролягає через мобілізацію та людські ресурси", – заявив радник Джо Байдена.

При цьому Салліван не вважає, що якби Україна отримала дозвіл на отримання якоїсь із систем озброєнь раніше, то це б суттєво вплинуло на поле бою.

"Чи побачили ми помітну різницю на полі бою після того, як надали танки Україні? Аналогічно, чи помітили ми помітну різницю у використанні винищувачів F-16? Ми вважаємо, жодна система озброєнь не має вирішального значення у цій битві. 

Йдеться про людські ресурси, і, на нашу думку, Україні потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої позиції з точки зору кількості сил, які вона має на лінії фронту", – сказав Салліван.

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від США лише половину обіцяної зброї, а допомога Європи для української армії була не меншою.

Раніше також стало відомо, що адміністрація Байдена також планує надіслати до Конгресу запит щодо нової допомоги для України на 2025 фінансовий рік.

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