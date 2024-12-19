Зеленський про вік мобілізації: Якщо людина без зброї, яка різниця, 20 їй чи 30?

Президент Володимир Зеленський, коментуючи обговорення про можливе зниження мобілізаційного віку, зазначив, що нині більш нагальним є забезпечення війська зброєю та тренуванням з боку Заходу.

Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

На прохання прокоментувати дискусії на Заході про пониження віку мобілізації до 18 років президент сказав: "Скажіть, будь ласка, якщо людина стоїть перед вам без зброї, яка різниця – 20 років цій людині чи 30? Ніякої немає різниці".

"Тобто партнери звертають увагу на фізичні можливості того чи іншого військового. А я звертаю увагу на те, що в нас є "голі" бригади… У нас достатньо є різних бригад: є сильні бригади, а є бригади, які неукомплектовані, передусім – зброєю", – додав він.

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Глава держави далі сказав, що вважає "не дуже справедливими" вимоги на Заході стосовно зниження віку мобілізації, навівши як приклад проблеми з підготовкою українських бригад за кордоном.

"Коли ми говорили про тренування 14 бригад – мінімум 12 бригад за кордоном… і на сьогодні ми маємо одну бригаду, яку тренували у Франції, і одну, яка сьогодні додатково тренується в Німеччині Сполученими Штатами, до речі", – стверджує він.

Зеленський водночас визнав, що "людей завжди недостатньо", наводячи ще один аргумент – про технологічність нинішньої війни в Україні.

"Сучасні технології – ракети, дрони, далекобійні можливості, ППО – все це дуже важливі речі. Як можна працювати вперед, якщо з неба падають КАБи, а ти не контролюєш небо? Тобто не вистачає ППО і кількість F-16 у нашому небі поки замала", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, останніми тижнями від США лунають публічні й непублічні заклики до України знижувати мобілізаційний вік до 18 років, з аргументом, що нестача особового складу на фронті стає критичною і саме через це Росії вдається забезпечувати просування на сході.

За даними ЗМІ, суперечки довкола кількісних показників мобілізації та мобілізаційного віку призвели до напруженості у відносинах між президентами України і США.