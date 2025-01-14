В Кишиневе считают, что Россия скоро возобновит поставки газа Приднестровью

Экс-министр энергетики Молдовы Виктор Парликов убежден, что Россия вскоре возобновит поставки газа непризнанному Приднестровью до того, как там закончатся запасы угля.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Newsmaker.

Виктор Парликов считает, что "Газпром" в конце концов возобновит поставки газа Приднестровью и это произойдет до того, как там иссякнут запасы угля, за счет которого сейчас производит электроэнергию Молдавская ГРЭС.

"Думаю, (газ будет) с 1 февраля, но, может, и раньше... Это будет зависеть от их ощущения относительно того, насколько успешны их действия в информационном поле", – отметил экс-министр.

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"Сейчас создается картинка гуманитарного кризиса, подчеркну еще раз – рукотворного, потом в информационном поле пытаются переложить ответственность за этот кризис на Кишинев, Киев, еще кого-то. А потом должна выйти "спасительница-Россия" и дать бесплатный газ", – считает Парликов.

По его мнению, Россия будет поставлять ограниченные объемы, которых хватит только для левого берега Днестра, чтобы Молдавская ГРЭС не могла производить электроэнергию для правобережной Молдовы.

"Идея в том, чтобы снова перед парламентскими выборами в Молдове "нарисовать" разницу, мол, если вы дружите с Россией – у вас дешевая энергия, а эти сумасшедшие из Молдовы пусть платят по европейским ценам. Что из-за того, что Молдова идет в ЕС, из-за ее европейского вектора там высокие цены", – отметил экс-министр.

Напомним, в правительстве Молдовы повторили, что готовы помочь Приднестровью с решением энергокризиса.

На вторник 14 января президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности, на котором обсудят ситуацию в энергетическом секторе и помощь населению.

Подробно о том, какой план реализует Россия в Молдове, оставив Приднестровье без газа, и как этому может помешать Украина – в видеоблоге "ЕвроПравды" и в статье Приднестровье готовят для "атаки" на Украину.