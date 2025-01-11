В уряді Молдови повторили, що готові допомогти Придністров'ю з вирішенням енергокризи

Уряд Молдови "відкритий і готовий підтримати" жителів Придністров'я, які стикнулись з енергетичною кризою через припинення поставок газу російським "Газпромом".

Про це йдеться в заяві речника молдовського уряду Даніела Воде, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Кишинев запропонував кілька рішень для запобігання енергетичній і гуманітарній катастрофі в регіоні, включно із закупівлею газу з альтернативних джерел.

"Рішення існують, але неконституційна влада Придністров'я відмовляється від діалогу і поширює неправдиву інформацію, звинувачуючи всіх, крім тих, хто створив цю кризу і "перекрив вентиль", – зазначив Воде.

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Речник уряду Молдови наголосив, що енергетичний шантаж, організований Росією в Придністровському регіоні, має припинитися.

1 січня 2025 року, після припинення подачі газу РФ, у Придністров’ї відключили центральне опалення у містах, а газ залишився лише для приготування їжі. А 8 січня невизнаному Придністров’ї заявили, що запасів газу в регіоні має вистачити ще на 24 дні. Станом на 10 січня – це близько 22 днів.

Із 3 січня у придністровському регіоні почали запроваджувати віялові відключення електроенергії.

Детально про те, який план ймовірно реалізовує Росія у Молдові, лишивши Придністров’я без газу, та як цьому може завадити Україна – у відеоблозі "ЄвроПравди" та у статті Придністров’я готують для "атаки" на Україну.