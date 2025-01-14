У Німеччині хочуть дозволити сирійським біженцям "ознайомчі поїздки" на батьківщину

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вважає, що є сенс дозволити сирійським біженцям одноразову поїздку до країни походження без впливу на їхній статус захисту в Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Якщо сирійські біженці виїжджають на батьківщину, вони зазвичай втрачають статус захисту в Німеччині. Зараз федеральний уряд розглядає можливість дозволити їм одноразову поїздку для вивчення умов життя в країні.

"Добровільне повернення до Сирії буде можливим лише тоді, коли люди зможуть на власні очі побачити, чи стоять їхні будинки, чи живі члени сім'ї, з якими вони, можливо, не мали контакту протягом тривалого часу, і чи справді вони перебувають у безпеці на батьківщині", – заявив речник МВС Максиміліан Калль у Берліні.

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Тому МВС разом з Федеральним відомством у справах міграції та біженців (Bamf) вивчає "прагматичні шляхи", щоб люди, які хочуть побачити, як виглядають умови на місцях, могли повернутися до Німеччини, і щоб їхній статус захисту не був скасований в результаті поїздки, сказав речник.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок також заявила, що після падіння режиму Башара Асада біженцям повинна бути надана можливість з'ясувати на місці, чи є у них постійна можливість повернутися. На думку Федерального міністерства внутрішніх справ, для цього не потрібно змінювати законодавство.

За останні два місяці кількість сирійців, які проживають у Німеччині, знову дещо збільшилася – хоча деякі з них тепер відповідають вимогам для натуралізації і користуються цією можливістю.

За даними Федерального міністерства внутрішніх справ, на кінець жовтня, згідно з даними Центрального реєстру іноземців, у Німеччині проживало 974 136 громадян Сирії. Станом на 31 грудня в Німеччині проживав 975 061 сирієць, повідомив речник відомства.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер раніше допустила, що частині сирійців у країні можуть скасувати статус біженця з огляду на зміну влади на їхній батьківщині.

Після повалення режиму Башара Асада в Сирії на початку грудня Німеччина на деякий час призупинила розгляд заяв про надання притулку вихідцям з цієї країни.