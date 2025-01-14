В Германии хотят разрешить сирийским беженцам "ознакомительные поездки" на родину

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер считает, что есть смысл разрешить сирийским беженцам одноразовую поездку в страну происхождения без влияния на их статус защиты в Германии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Если сирийские беженцы выезжают на родину, они обычно теряют статус защиты в Германии. Сейчас федеральное правительство рассматривает возможность разрешить им одноразовую поездку для изучения условий жизни в стране.

"Добровольное возвращение в Сирию будет возможным только тогда, когда люди смогут воочию увидеть, стоят ли их дома, живы ли члены семьи, с которыми они, возможно, не имели контакта в течение длительного времени, и действительно ли они в безопасности на родине", – заявил представитель МВД Максимилиан Калль в Берлине.

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Поэтому МВД вместе с Федеральным ведомством по делам миграции и беженцев (Bamf) изучает "прагматические пути", чтобы люди, которые хотят увидеть, как выглядят условия на местах, могли вернуться в Германию, и чтобы их статус защиты не был отменен в результате поездки, сказал спикер.

Глава МИД Германии Анналена Бербок также заявила, что после падения режима Башара Асада беженцам должна быть предоставлена возможность выяснить на месте, есть ли у них постоянная возможность вернуться. По мнению Федерального министерства внутренних дел, для этого не нужно менять законодательство.

За последние два месяца количество сирийцев, проживающих в Германии, снова несколько увеличилось – хотя некоторые из них теперь соответствуют требованиям для натурализации и пользуются этой возможностью.

По данным Федерального министерства внутренних дел, на конец октября, согласно данным Центрального реестра иностранцев, в Германии проживало 974 136 граждан Сирии. По состоянию на 31 декабря в Германии проживал 975 061 сириец, сообщил представитель ведомства.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер ранее допустила, что части сирийцев в стране могут отменить статус беженца в связи со сменой власти на их родине.

После свержения режима Башара Асада в Сирии в начале декабря Германия на некоторое время приостановила рассмотрение заявлений о предоставлении убежища выходцам из этой страны.