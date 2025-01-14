Туск про падіння рейтингів свого кандидата в президенти Польщі: ніхто не мав ілюзій

Премʼєр Польщі Дональд Туск заявив, що вважає закономірним падіння рейтингів висунутого його партією "Громадянська платформа" кандидата в президенти Рафала Тшасковського.

Про це він сказав журналістам під час візиту в Гельсінкі у вівторок, 14 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Туск визнав, що опитування щодо Тшасковського на початку були "дуже багатообіцяючими".

"Ніхто з нас не плекав ілюзій… що ці дуже багатообіцяючі опитування є даністю і що це збережеться до кінця виборів. Це не так. Буде 50 на 50, така логіка президентських виборів сьогодні, і не тільки в Польщі", – зазначив польський премʼєр.

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Він додав, що, судячи з результатів опитувань, президентські вибори відбудуться у два тури, і в другий вийдуть Тшасковський та Кароль Навроцький, якого підтримує опозиційна партія "Право і справедливість".

"Тобто я вважаю, що лідерство Рафала Тшасковського збережеться, але це аж ніяк не гарантовано, нам доведеться по-справжньому боротися", – визнав Туск.

Опитування, проведене дослідницькою фірмою Opinia 24 для RMF FM, показало, що Рафал Тшасковський має найвищу підтримку з-поміж кандидатів у президенти Польщі (29,8%), але це на девʼять пунктів менше, ніж у грудні.

Друге місце посів директор польського Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, якого підтримує "ПіС", із 22,6%.

Нещодавно Навроцький заявив, що не бачить Україну "ні в ЄС, ні в НАТО", чим викликав критику всередині країни, зокрема з боку Дональда Туска, та від офіційного Києва.

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