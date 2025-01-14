Туск о падении рейтингов своего кандидата в президенты Польши: никто не питал иллюзий

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что считает закономерным падение рейтингов выдвинутого его партией "Гражданская платформа" кандидата в президенты Рафала Тшасковского.

Об этом он сказал журналистам во время визита в Хельсинки во вторник, 14 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Туск признал, что опросы по Тшасковскому в начале были "очень многообещающими".

"Никто из нас не питал иллюзий... что эти очень многообещающие опросы являются данностью и что это сохранится до конца выборов. Это не так. Будет 50 на 50, такова логика президентских выборов сегодня, и не только в Польше", – отметил польский премьер.

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Он добавил, что, судя по результатам опросов, президентские выборы пройдут в два тура, и во второй выйдут Тшасковский и Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия "Право и справедливость".

"То есть я считаю, что лидерство Рафала Тшасковского сохранится, но это отнюдь не гарантировано, нам придется по-настоящему бороться", – признал Туск.

Опрос, проведенный исследовательской фирмой Opinia 24 для RMF FM, показал, что Рафал Тшасковский имеет самую высокую поддержку среди кандидатов в президенты Польши (29,8%), но это на девять пунктов меньше, чем в декабре.

Второе место занял директор польского Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает "ПиС", с 22,6%.

Недавно Навроцкий заявил, что не видит Украину "ни в ЕС, ни в НАТО", чем вызвал критику внутри страны, в частности со стороны Дональда Туска, и от официального Киева.

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