Пісторіус: Німеччина вже працює над варіантами "данської моделі" для України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі країна працює над різними заходами за аналогією з "данською моделлю" – прямою підтримкою оборонного сектору України.

Про це він сказав на пресконференції в Києві, відповідаючи на запитання "Європейської правди".

На питання, чи планує Німеччина долучитися до "данської моделі", Пісторіус відповів, що наразі країна "працює над кількома заходами на кшталт "данської моделі".

"А також, як я вже зазначав, над розвитком спільних підприємств, аби збільшити можливості уряду України купувати озброєння для власної промисловості, отримуючи гроші від західних країн", – додав він.

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Глава Міноборони Німеччини також наголосив, що спільні підприємства будуть "дуже-дуже правильним рішенням для збільшення співпраці".

Як відомо, німецький уряд у листопаді 2023 року вперше дозволив створити спільне з Україною оборонне підприємство.

"Данська модель" виникла з меморандуму, який Україна та Данія підписали у червні 2024 року. Данія тоді стала першою країною, яка схвалила закупівлю озброєння та техніки в українських виробників.

На 2025 рік Норвегія та Данія вже зарезервували сотні мільйонів євро для подальших закупівель в українській оборонній промисловості за "данською моделлю".