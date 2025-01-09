Норвегія та Данія вкладуть сотні мільйонів євро у "данську модель" для озброєння України

На 2025 рік Норвегія та Данія вже зарезервували кошти для подальших закупівель в українській оборонній промисловості за "данською моделлю".

Про це повідомили у Міністерстві оборони, передає "Європейська правда".

Як розповіли в Міноборони, на 2025 рік Данія зарезервувала 135 млн євро для подальших закупівель в українській оборонній промисловості за "данською моделлю".

Крім того, від Норвегії планується направити приблизно 43 млн євро.

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В оборонному відомстві також розповіли, що загалом у 2024 році завдяки прямій підтримці української оборонної промисловості, українські військові отримали озброєння на майже 538 млн євро.

В Міноборони акцентували, що ці кошти – результат угод, які були укладені у 2024 році з Міністерством оборони Данії щодо фінансування проєктів закупівлі озброєння в українських виробників.

"Джерела фінансування – уряди Данії (125 млн євро через данський національний Ukraine Fund), Швеції (20 млн євро), Ісландії (2,7 млн євро) та відсотки від заморожених російських активів (390 млн євро)", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на першому етапі реалізації "данської моделі" Україна отримала самохідні артилерійські установки "‎Богдана"‎. Згодом було профінансовано виробництво дронів великої дальності, протитанкових і протикорабельних ракет.

Нагадаємо, у червні Україна та Данія підписали меморандум про закупівлю північноєвропейською державою озброєння та техніки в українських виробників. Данія стала першою країною, яка пішла на такий крок.

У вересні Данія й Україна домовилися про мільярдні інвестиції в українську оборонну промисловість на загальну суму 4,2 млрд данських крон ($628 млн).

7 січня 2025 року міністр закордонних справ Андрій Сибіга подякував Ісландії за внесок у понад 2 млн євро у виробництво української зброї за "данською моделлю".