Писториус: Германия уже работает над вариантами "датской модели" для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что сейчас страна работает над различными мерами по аналогии с "датской моделью" – прямой поддержкой оборонного сектора Украины.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос "Европейской правды".

На вопрос, планирует ли Германия присоединиться к "датской модели", Писториус ответил, что сейчас страна "работает над несколькими мероприятиями вроде „датской модели".

"А также, как я уже отмечал, над развитием совместных предприятий, чтобы увеличить возможности правительства Украины покупать вооружение для собственной промышленности, получая деньги от западных стран", – добавил он.

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Глава Минобороны Германии также отметил, что совместные предприятия будут "очень-очень правильным решением для увеличения сотрудничества".

Как известно, немецкое правительство в ноябре 2023 года впервые позволило создать совместное с Украиной оборонное предприятие.

"Датская модель" возникла из меморандума, который Украина и Дания подписали в июне 2024 года. Дания тогда стала первой страной, которая одобрила закупку вооружения и техники у украинских производителей.

На 2025 год Норвегия и Дания уже зарезервировали сотни миллионов евро для дальнейших закупок в украинской оборонной промышленности по "датской модели".