Зеленський приїде до Варшави на зустріч із Туском

У середу, 15 січня, президент Володимир Зеленський відвідає Польщу, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Дональдом Туском.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на офіс польського прем’єра.

Як проінформували в урядовому інформаційному центрі, Туск із Зеленським проведуть зустрічі як у двосторонньому форматі, так і у складі делегацій.

Після переговорів запланована пресконференція польського прем'єра й українського президента.

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Варто зауважити, що з 1 січня 2025 року Польща розпочала піврічне головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Угорщини.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Варшава розраховує використати період польського головування для зміцнення своїх позицій як однієї з п'яти найважливіших країн ЄС.

Серед цілей він назвав використання інструментів підтримки ЄС для розбудови оборонної інфраструктури, такої як "Східний щит", повне використання заморожених російських активів.

Також він оголосив, що Польща забезпечить "темп і якість" розширення ЄС на схід і південь, як в частині України, так і в частині Молдови та Західних Балкан.

Україна має значні очікування від головування Польщі та, після неї, Данії. Зеленський висловив сподівання, що головування Польщі та Данії у 2025 році повинні стати історичними для України.