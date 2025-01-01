Польща починає головування у Раді ЄС

Польща розпочинає піврічне головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Угорщини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

З 1 січня 2025 року Польща за ротаційним принципом перебрала на себе головування у Раді ЄС, що триватиме до 1 липня. Польща змінила у цій ролі Угорщину – заходи головування якої частково бойкотували на знак протесту проти дій угорського прем’єра Віктора Орбана у зовнішній політиці, які радикально розходяться із загальною лінією ЄС.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Варшава розраховує використати період польського головування для зміцнення своїх позицій як однієї з п'яти найважливіших країн ЄС.

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Серед цілей він назвав використання інструментів підтримки ЄС для розбудови оборонної інфраструктури, такої як "Східний щит", повне використання заморожених російських активів.

Також він оголосив, що Польща забезпечить "темп і якість" розширення ЄС на схід і південь, як в частині України, так і в частині Молдови та Західних Балкан.

Україна має значні очікування від головування Польщі, та, після неї, Данії. Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що головування Польщі та Данії у 2025 році повинні стати історичними для України.