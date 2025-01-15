Зеленский приедет в Варшаву на встречу с Туском

В среду, 15 января, президент Владимир Зеленский посетит Польшу, где встретится с премьер-министром страны Дональдом Туском.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на офис премьера.

Как проинформировали в правительственном информационном центре, Туск с Зеленским проведут встречи как в двустороннем формате, так и в составе делегаций.

После переговоров запланирована пресс-конференция польского премьера и украинского президента.

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Стоит заметить, что с 1 января 2025 года Польша начала полугодовое председательство в Совете Европейского Союза, переняв эту роль от Венгрии.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял, что Варшава рассчитывает использовать период польского председательства для укрепления своих позиций как одной из пяти важнейших стран ЕС.

Среди целей он назвал использование инструментов поддержки ЕС для развития оборонной инфраструктуры, такой как "Восточный щит", полное использование замороженных российских активов.

Также он объявил, что Польша обеспечит "темп и качество" расширения ЕС на восток и юг, как в части Украины, так и в части Молдовы и Западных Балкан.

Украина имеет значительные ожидания от председательства Польши и, после нее, Дании. Зеленский выразил надежду, что председательство Польши и Дании в 2025 году должны стать историческими для Украины.