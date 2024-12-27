Україна має "великі сподівання" на головування Польщі в ЄС

Україна сподівається на подальший прогрес у вступі до Європейського Союзу та санкційній політиці під час головування Польщі в Раді ЄС у першому півріччі 2025 року.

Про це на брифінгу в пʼятницю, 27 грудня, сказав речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, пише "Європейська правда".

За словами Тихого, Україна вітатиме початок польського головування в Раді Євросоюзу та покладає на нього "великі сподівання".

"Ми розраховуємо, що протягом цього часу може бути ухвалена ціла низка рішучих і важливих рішень, враховуючи те лідерство, яке Польща продемонструвала в підтримці України з перших навіть не днів, а годин повномасштабної агресії Росії проти України", – пояснив він.

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Серед іншого, речник МЗС зазначив можливість відкриття кількох переговорних кластерів, подальшу військову підтримку України та прогрес у використанні заморожених російських активів.

"І, звісно, введення нових секторальних санкцій проти агресора – уже почалася робота над 16-м пакетом санкцій ЄС проти Росії, і ми розраховуємо, що за польського головування ця робота буде просуватися швидко та рішуче", – зазначив Тихий.

Раніше президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що головування Польщі та Данії у 2025 році повинні стати історичними для України.

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