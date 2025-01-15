Грузія: соратники побитого опозиційного лідера звинуватили у нападі партію влади

В опозиційній грузинській партії "За Грузію" Георгія Гахарії звинуватили владу у його побитті та вимагають розслідування і покарання винуватців.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Вранці 15 січня партія "За Грузію" заявила, що напад на Гахарію у готелі в Батумі був "скоординованим жорстоким груповим нападом, організованим режимом Іванішвілі" та вимагає негайного розслідування і покарання причетних.

"Цей політично вмотивований напад є явною спробою залякати опозицію і придушити протести. Подібні дії ніколи не змусять замовкнути тих, хто бореться за демократичне європейське майбутнє Грузії", – йдеться у заяві політсили.

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Сам Гахарія у своєму Facebook подякував за підтримку і написав, що почувається загалом добре.

Інцидент вже набирає резонансу за кордоном. Очільник комітету Бундестагу із закордонних справ Міхаель Рот заявив, що шокований нападом і очікує швидкого розслідування та покарання причетних.

Нагадаємо, напад стався вночі у вестибюлі готелю "Шератон" у Батумі. Обставини, що передували інциденту, як і кількість учасників подій, не повідомляють. Згодом у лікарні у Гахарії діагностували перелом носа і струс мозку.

За словами свідків, серед учасників побиття бачили депутата "Сили народу", що є сателітом партії влади, Дмитрія Самхарадзе і члена Верховної ради Аджарії від партії влади Георгія Манвелідзе.

Як відомо, у Грузії майже 50 днів тривають акції протесту за європейське майбутнє країни та з вимогою проведення повторних парламентських виборів.

Опозиційні сили не визнали ані результатів виборів до парламенту, роботу якого бойкотують, ані інавгурації "президента" Михеїла Кавелашвілі, якого вперше обирали не прямим голосуванням. Одразу після інавгурації Кавелашвілі підписав низку законів, зокрема щодо заборони масок і піротехніки на мітингах.

Минулими вихідними на проєвропейських протестах у Тбілісі і Батумі затримали близько 30 осіб.