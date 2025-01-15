У Батумі побили колишнього прем’єр-міністра Георгія Гахарію, який зараз є лідером опозиційної партії "За Грузію", у нього струс мозку і зламаний ніс.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Напад стався вночі у вестибюлі готелю "Шератон" у Батумі. Обставини, що передували інциденту, як і кількість учасників подій, не повідомляють.

За словами свідків, серед учасників побиття бачили депутата "Сили народу", що є сателітом партії влади, Дмитрія Самхарадзе і члена Верховної ради Аджарії від партії влади Георгія Манвелідзе.

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Також повідомляють, що патруль поліції доїхав на місце лише через 40 хвилин після виклику, набагато пізніше за "швидку".

У поліції повідомили, що відкрили провадження за статтею кримінального кодексу про побиття. Причетність до інциденту депутатів коментувати не стали.

У лікарні, куди привезли Гахарію для обстеження, заявили, що машина прибула близько 02:30 ночі, а після діагностики він відмовився залишатись для подальшого лікування. У експрем’єра діагностували перелом кістки носа і струс мозку.

Окрім Гахарії, про напад на себе у тому ж місці заявив журналіст Звіад Корідзе. З його слів, напад стався ще до інциденту з Гахарією, коли він сидів у вестибюлі готелю з дружиною.

Згаданий Самхарадзе і жінка, яка була з ним, нібито самі підійшли до Корідзе і почали ображати його та партію "Єдиний національний рух", поводячись все більш агресивно, а потім до нього приєднались товариші.

Журналіст підійшов до охорони з проханням захистити його і, за його словами, у той час хтось вдарив його.

Минулими вихідними на проєвропейських протестах у Тбілісі і Батумі затримали близько 30 осіб.

Нагадаємо, у Грузії майже 50 днів тривають акції протесту за європейське майбутнє країни та з вимогою проведення повторних парламентських виборів.

Опозиційні сили не визнали ані результатів виборів до парламенту, роботу якого бойкотують, ані інавгурації "президента" Михеїла Кавелашвілі, якого вперше обирали не прямим голосуванням. Одразу після інавгурації Кавелашвілі підписав низку законів, зокрема щодо заборони масок і піротехніки на мітингах.

Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.

Німеччина, Польща та Франція закликали владу Грузії до "щирого діалогу" з опозицією та громадянським суспільством.





