У Грузії на протестах затримали ще близько 20 осіб

Ввечері у неділю на проєвропейських протестах у грузинських Тбілісі й Батумі затримали ще близько 20 людей.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

У Тбілісі події розгорталися під рестораном, де судді зібралися на різдвяно-новорічний корпоратив, а протестувальники вирішили прийти під будівлю дорікати їм за "службу режиму".

Будівлю закладу охороняв спецназ із водометами, кілька разів ситуація загострювалась. У підсумку судді залишили ресторан під захистом поліції.

Реклама:

Серед активістів дев’ятьох затримали за "дрібне хуліганство" і "непокору поліції".

У Батумі затримали вісім осіб, серед яких двоє представників коаліції "За зміни" (яких потім відпустили) та оператор місцевого видання Batumelebi Гурам Мурванідзе.

Перед тим у суботу в Батумі теж затримали близько десятка людей, у тому числі засновницю Batumelebi.

На понеділок 13 січня знову планують серію акцій у різних містах з вимогою нових виборів та звільнення затриманих на протестах. У Тбілісі протест збереться під парламентом, у Батумі – під будівлею Конституційного суду.

Нагадаємо, у Грузії вже понад 40 днів тривають акції протесту за європейське майбутнє країни та з вимогою проведення повторних парламентських виборів.

Опозиційні сили не визнали ані результатів виборів до парламенту, роботу якого бойкотують, ані інавгурації "президента" Михеїла Кавелашвілі, якого вперше обирали не прямим голосуванням. Одразу після інавгурації Кавелашвілі підписав низку законів, зокрема щодо заборони масок і піротехніки на мітингах.

Країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.

Німеччина, Польща та Франція закликали владу Грузії до "щирого діалогу" з опозицією та громадянським суспільством.