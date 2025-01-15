Грузия: соратники избитого оппозиционного лидера обвинили в нападении партию власти

В оппозиционной грузинской партии "За Грузию" Георгия Гахарии обвинили власти в его избиении и требуют расследования и наказания виновников.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Утром 15 января партия "За Грузию" заявила, что нападение на Гахарию в отеле в Батуми было "скоординированным жестоким групповым нападением, организованным режимом Иванишвили" и требует немедленного расследования и наказания причастных.

"Это политически мотивированное нападение является явной попыткой запугать оппозицию и подавить протесты. Подобные действия никогда не заставят замолчать тех, кто борется за демократическое европейское будущее Грузии", – говорится в заявлении политсилы.

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Сам Гахария в своем Facebook поблагодарил за поддержку и написал, что чувствует себя в целом хорошо.

Инцидент уже набирает резонанс за рубежом. Глава комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот заявил, что шокирован нападением и ожидает быстрого расследования и наказания причастных.

Напомним, нападение произошло ночью в вестибюле отеля "Шератон" в Батуми. Обстоятельства, предшествовавшие инциденту, как и количество участников событий, не сообщается. Впоследствии в больнице у Гахарии диагностировали перелом носа и сотрясение мозга.

По словам свидетелей, среди участников избиения видели депутата "Силы народа", являющегося сателлитом партии власти, Дмитрия Самхарадзе и члена Верховного совета Аджарии от партии власти Георгия Манвелидзе.

Как известно, в Грузии почти 50 дней продолжаются акции протеста за европейское будущее страны и с требованием проведения повторных парламентских выборов.

Оппозиционные силы не признали ни результатов выборов в парламент, работу которого бойкотируют, ни инаугурации "президента" Михеила Кавелашвили, которого впервые избирали не прямым голосованием. Сразу после инаугурации Кавелашвили подписал ряд законов, в частности относительно запрета масок и пиротехники на митингах.

В минувшие выходные на проевропейских протестах в Тбилиси и Батуми задержали около 30 человек.