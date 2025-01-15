У Чехії померла ще одна постраждала внаслідок вибуху у ресторані міста Мост минулими вихідними, загальна кількість загиблих зросла до семи.

Про це повідомляє Novinky, пише "Європейська правда".

У середу 15 січня стало відомо про смерть жінки, яку після вибуху у ресторані міста Мост госпіталізували до Праги з тяжкими опіками.

Шанси на її порятунок одразу були незначними, оскільки вона мала опіки 90% поверхні тіла.

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Ще двоє пацієнтів з ресторану – у критичному стані.

Загальна кількість загиблих внаслідок нещасного випадку досягла семи. Перед тим було відомо про чотирьох загиблих чоловіків і двох жінок.

Водночас двох постраждалих з менш серйозними травмами, яких не везли до столиці, вже виписали з лікарень.

Нагадаємо, нещасний випадок стався у ресторані міста Мост пізно ввечері 11 січня. Попередньо вважають, що вибухнув пропан-бутановий балон.

У Тбілісі в ніч 14 січня стався сильний вибух у житловому будинку, внаслідок якого одна людина загинула і четверо постраждали. Причиною міг бути витік газу.