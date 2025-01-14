У Тбілісі стався сильний вибух у житловому будинку, є загиблі

У Тбілісі в ніч 14 січня стався сильний вибух у житловому будинку, внаслідок якого одна людина загинула і четверо постраждали.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Випадок стався у районі Тбілісі Ортачала вночі 14 січня. Від вибуху на четвертому поверсі обвалилася частина стіни.

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Внаслідок інциденту одна людина загинула і четверо постраждали, серед них дитина. Попередньо причиною нещасного випадку вважають витік газу.

Про будівлю пишуть, що це колишній готель, де проживають вимушені переселенці з Абхазії.

Нагадаємо, у грудні внаслідок потужного вибуху в житловому будинку у Гаазі загинули шестеро людей, міська влада після того заборонила новорічні феєрверки у районі задля спокою постраждалих.

Вихідними у чеському місті загинули шестеро людей внаслідок вибуху газового балона в ресторані.