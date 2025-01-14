У Тбілісі стався сильний вибух у житловому будинку, є загиблі
Новини — Вівторок, 14 січня 2025, 11:27 —
У Тбілісі в ніч 14 січня стався сильний вибух у житловому будинку, внаслідок якого одна людина загинула і четверо постраждали.
Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".
Випадок стався у районі Тбілісі Ортачала вночі 14 січня. Від вибуху на четвертому поверсі обвалилася частина стіни.
Внаслідок інциденту одна людина загинула і четверо постраждали, серед них дитина. Попередньо причиною нещасного випадку вважають витік газу.
Про будівлю пишуть, що це колишній готель, де проживають вимушені переселенці з Абхазії.
Нагадаємо, у грудні внаслідок потужного вибуху в житловому будинку у Гаазі загинули шестеро людей, міська влада після того заборонила новорічні феєрверки у районі задля спокою постраждалих.
Вихідними у чеському місті загинули шестеро людей внаслідок вибуху газового балона в ресторані.