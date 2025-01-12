Внаслідок вибуху в чеському ресторані шестеро людей загинули

Внаслідок вибуху пропан-бутанового балону в ресторані у чеському місті Мост загинули шестеро людей.

Про це пише Reuters із посиланням на чеську пожежно-рятувальна службу, передає "Європейська правда".

Як зазначається, вибух стався пізно ввечері у суботу, 11 січня. Тоді вісім людей зазнали поранень, шестеро загинули, а ще 30 евакуювали з ресторану і прилеглих будівель.

"Згідно з первинною інформацією від свідків, перекинувся обігрівач, що спричинило пожежу", – повідомили в пожежній службі.

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Фото: Х

1/ 🧵 Při zásahu v mostecké restauraci Kojot došlo k několika výbuchům propanbutanových lahví. V době příjezdu hasičů na místo události byl objekt zasažen požárem v plném rozsahu. Navzdory veškerému úsilí všech složek IZS měl požár tragické následky pro 6 lidí. pic.twitter.com/6hlllxIaFb – Jan Kocourek (@Jan_Kocourek) January 12, 2025

Міністр внутрішніх справ Віт Ракузан повідомив чеським ЗМІ, що причиною пожежі, ймовірно, стало перекидання пропан-бутанового обігрівача в палісаднику ресторану.

Пожежна бригада повідомила, що врятувала одного серйозно пораненого відвідувача ресторану, який опинився в пастці у ванній кімнаті.

На початку грудня у районі кварталу Тарвекамп на півночі Гааги внаслідок потужного вибуху в житловому будинку загинули шестеро людей, а від вибухової хвилі постраждали довколишні будинки.

А в середині місяця внаслідок вибуху в багатоквартирному будинку в місті Зноймо на півдні Чехії постраждали восьмеро людей.