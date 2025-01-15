В Чехии умерла еще одна пострадавшая в результате взрыва в ресторане города Мост в минувшие выходные, общее количество погибших возросло до семи.

Об этом сообщает Novinky, пишет "Европейская правда".

В среду 15 января стало известно о смерти женщины, которую после взрыва в ресторане города Мост госпитализировали в Прагу с тяжелыми ожогами.

Шансы на ее спасение сразу были незначительными, поскольку она имела ожоги 90% поверхности тела.

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Еще двое пациентов из ресторана – в критическом состоянии.

Общее количество погибших в результате несчастного случая достигло семи. Перед тем было известно о четырех погибших мужчинах и двух женщинах.

В то же время двух пострадавших с менее серьезными травмами, которых не везли в столицу, уже выписали из больниц.

Напомним, несчастный случай произошел в ресторане города Мост поздно вечером 11 января. Предварительно считают, что взорвался пропан-бутановый баллон.

В Тбилиси в ночь 14 января произошел сильный взрыв в жилом доме, в результате которого один человек погиб и четверо пострадали. Причиной могла быть утечка газа.