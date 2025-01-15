Міністерка оборони Швейцарії несподівано оголосила про відставку

Очільниця Федерального департаменту оборони, цивільного захисту та спорту Швейцарії Віола Амгерд оголосила про відставку з посади з кінця березня 2025 року.

Про це вона заявила на пресконференції в середу, 15 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTS.

Амгерд пояснила, що міркувала про відставку з посади міністерки оборони Швейцарії "деякий час" та вирішила піти з посади 31 березня 2025 року.

"Після більш ніж 30 років активної політичної діяльності, зокрема понад 25 років на керівних посадах, настав час звільнити місце для свіжої крові", – сказала вона.

Реклама:

Як зазначає RTS, про відставку Амгерд не було відомо заздалегідь, а на пресконференції вона мала розповісти про нові ініціативи стосовно призову до армії.

Федеральна міністерка серед досягнень на посаді назвала, зокрема, збільшення фінансування збройних сил, створення Державного секретаріату з питань політики безпеки та міжнародне співробітництво в оборонних питаннях.

Віола Амгерд очолювала Федеральний департамент оборони, цивільного захисту та спорту з 2019 року, ставши першою жінкою на цій посаді у Швейцарії.

Протягом 2024 році Амгерд очолювала Федеральну раду Швейцарії.