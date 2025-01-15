Министр обороны Швейцарии неожиданно объявила об отставке

Глава Федерального департамента обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии Виола Амхерд объявила об отставке с должности с конца марта 2025 года.

Об этом она заявила на пресс-конференции в среду, 15 января, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTS.

Амхерд объяснила, что размышляла об отставке с должности министра обороны Швейцарии "некоторое время" и решила уйти 31 марта 2025 года.

"После более чем 30 лет активной политической деятельности, в том числе более 25 лет на руководящих должностях, пришло время освободить место для свежей крови", – сказала она.

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Как отмечает RTS, об отставке Амхерд не было известно заранее, а на пресс-конференции она должна была рассказать о новых инициативах по призыву в армию.

Федеральный министр среди достижений на посту назвала, в частности, увеличение финансирования вооруженных сил, создание Государственного секретариата по вопросам политики безопасности и международное сотрудничество в оборонных вопросах.

Виола Амхерд возглавляла Федеральный департамент обороны, гражданской защиты и спорта с 2019 года, став первой женщиной на этой должности в Швейцарии.

В течение 2024 года она возглавляла Федеральный совет Швейцарии.