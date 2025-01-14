ЄС схвалив запрошення Швейцарії до "військового Шенгену"

Європейський Союз у понеділок, 13 січня, офіційно схвалив запрошення Швейцарії до програми "Військовий шенген", яка передбачає безперешкодне розміщення військ у Європі.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву, розміщену на сайті Ради ЄС.

У заяві йдеться, що таке рішення дозволяє Нідерландам, як координатору проєкту, офіційно запросити Швейцарію приєднатися до проєкту Постійної структурованої співпраці PESCO у відповідь на її запит, поданий у вересні 2024 року.

Після завершення адміністративної угоди Швейцарія стане офіційним учасником проєкту.

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Зазначається, що цей проєкт PESCO має на меті спростити і стандартизувати національні процедури транскордонних військових перевезень. Він уможливлює швидке переміщення військовослужбовців і техніки по всьому ЄС автомобільним, залізничним, морським або повітряним транспортом.

Канада, Норвегія і Сполучені Штати Америки були запрошені приєднатися до проєкту у 2021 році, а у 2022 році – Велика Британія.

У 2023 році в НАТО попередили країни-члени, що надмірна бюрократична тяганина заважає швидко перекидати війська у межах Європи і це може створити серйозну проблему у разі збройного конфлікту з Росією.

Ще навесні 2023 року стало відомо, що Швейцарія вивчає можливість приєднання до двох військових проєктів ЄС із питань кіберзахисту і військової мобільності попри традиційний нейтралітет, оскільки на тлі повномасштабної війни в Україні вона посилює оборонну співпрацю із сусідніми країнами.

У жовтні 2024 року уряд Румунії схвалив створення державної залізничної компанії для задоволення оборонних потреб країни, що відповідає новій ініціативі ЄС щодо військової мобільності.