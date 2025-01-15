В Грузии прошла трехчасовая общенациональная забастовка

В Грузии в среду по всей стране прошла трехчасовая забастовка, участники которой выступили против курса партии власти "Грузинская мечта".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание SOVA.

В забастовке приняли участие многие компании и организации, которые с 15:00 до 18:00 прекратили работу.

Этой акцией несогласные с политикой "Грузинской мечты" намеревались показать, что ждет государство в изоляции – застой в экономике, закрытый бизнес, бедность и безработица.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили присоединилась к участникам всеобщей забастовки на проспекте Костава в Тбилиси.

"Я поддерживаю этих людей, которые сегодня участвуют в забастовке. Это новшество в грузинской политике, но это не новшество в мировой политике. Это мирная форма протеста", – заявила Зурабишвили.

На Метехском мосту в Тбилиси был развернут плакат с надписью "Грузия бастует". Подобные плакаты и баннеры появились по всей стране.

Как известно, в Грузии почти 50 дней продолжаются акции протеста за европейское будущее страны и с требованием проведения повторных парламентских выборов.

Оппозиционные силы не признали ни результатов выборов в парламент, работу которого бойкотируют, ни инаугурации "президента" Михеила Кавелашвили, которого впервые избирали не прямым голосованием.

Сразу после инаугурации Кавелашвили подписал ряд законов, в частности о запрете масок и пиротехники на митингах.

Накануне в Грузии избили бывшего премьер-министра Георгия Гахарию, который сейчас является лидером оппозиционной партии "За Грузию". У него сотрясение мозга и перелом носа.