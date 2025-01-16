У Трампа запевняють, що він "знайде способи" залишити TikTok доступним у США

Майк Волц, номінований на посаду радника з нацбезпеки в адміністрації Дональда Трампа, заявив, що обраний президент "знайде спосіб" залишити доступним у США застосунок TikTok, якому загрожує заборона вже найближчим часом.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

У середу Волц сказав, що Дональд Трамп після офіційного вступу на посаду планує вжити заходів для того, щоб суперечливий застосунок і надалі залишався доступним у США.

Невдовзі перед його коментарем в ефірі The Washington Post повідомили, що Трамп розглядає для цього різні варіанти, у тому числі президентський указ.

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Двопартійний закон, підписаний президентом Байденом у квітні, вимагає від TikTok відмежуватися від китайського власника, компанії ByteDance, під загрозою заборони у США вже від найближчої неділі.

Минулого тижня Верховний суд заслухав усні аргументи стосовно цього питання, і схоже на те, що судді погодяться з аргументами уряду про загрози для нацбезпеки через зв’язки платформи з Китаєм.

"Якщо Верховний суд вийде із рішенням на користь закону, президент Трамп чітко висловився (про свої наміри. – Ред.)... По-перше, TikTok – чудова платформа, яку використовують багато американців і яка дуже допомогла його кампанії доносити інформацію. Але, по-друге, він захистить їхні дані", – зазначив Волц.

"Є люди, які не хочуть, щоб американська влада мала доступ до усіх їхніх даних і паролів. І ми точно не хочемо, щоб влада Китаю бачила всі їхні дані і паролі… Трамп – людина, що вміє домовлятися. Не хочу говорити попереду наших указів, але ми збираємося створити умови для того, щоб досягти домовленості. Ми знайдемо спосіб залишити його доступним, але захистити дані наших людей", – поділився він.

Дональд Трамп нещодавно заявив, що не бачить причин відмовлятися від платформи TikTok, похвалившись своїми показниками охоплення.

ЗМІ дізналися, що у Китаї нібито розмірковують над продажем застосунку TikTok американському мільярдеру Ілону Маску як одним зі способів уникнути заборони платформи у США.