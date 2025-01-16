У Трампа уверяют, что он "найдет способы" оставить TikTok доступным в США

Майк Уолтц, номинированный на должность советника по нацбезопасности в администрации Дональда Трампа, заявил, что избранный президент "найдет способ" оставить доступным в США приложение TikTok, которому грозит запрет уже в ближайшее время.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

В среду Уолтц сказал, что Дональд Трамп после официального вступления в должность планирует принять меры для того, чтобы противоречивое приложение и в дальнейшем оставалось доступным в США.

Вскоре перед его комментарием в эфире The Washington Post сообщили, что Трамп рассматривает для этого различные варианты, в том числе президентский указ.

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Двухпартийный закон, подписанный президентом Байденом в апреле, требует от TikTok отмежеваться от китайского владельца, компании ByteDance, под угрозой запрета в США уже с ближайшего воскресенья.

На прошлой неделе Верховный суд заслушал устные аргументы по этому вопросу, и похоже на то, что судьи согласятся с аргументами правительства об угрозах для нацбезопасности из-за связей платформы с Китаем.

"Если Верховный суд выйдет с решением в пользу закона, президент Трамп четко высказался (о своих намерениях. – Ред.)... Во-первых, TikTok – отличная платформа, которую используют многие американцы и которая очень помогла его кампании доносить информацию. Но, во-вторых, он защитит их данные", – отметил Уолтц.

"Есть люди, которые не хотят, чтобы американские власти имели доступ ко всем их данным и паролям. И мы точно не хотим, чтобы власти Китая видели все их данные и пароли... Трамп – человек, умеющий договариваться. Не хочу говорить раньше наших указов, но мы собираемся создать условия для того, чтобы достичь договоренности. Мы найдем способ оставить его доступным, но защитить данные наших людей", – поделился он.

Дональд Трамп недавно заявил, что не видит причин отказываться от платформы TikTok, похваставшись своими показателями охвата.

СМИ узнали, что в Китае размышляют над продажей приложения TikTok американскому миллиардеру Илону Маску как одним из способов избежать запрета платформы в США.