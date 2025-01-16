У польській опозиції звинуватили Зеленського у втручанні у вибори

Представники найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" розкритикували президента Володимира Зеленського за підтримку, яку він нібито продемонстрував кандидату у президенти від влади Рафалу Тшасковському.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Експрем’єр Польщі Матеуш Моравецький порадив Зеленському зайнятися справами України, а "свого президента вони виберуть самі".

"Нехай український президент займається справами України, а ми самі оберемо свого президента. Він має право – і навіть обов'язок – дбати про інтереси своєї країни, але саме ми тут вирішуємо, хто є кандидатом і хто має які погляди на найбільш фундаментальні питання", – сказав Матеуш Моравецький в ефірі програми "Ранок" на Radio Wnet.

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Політики "Права і справедливості" обурилися заявою Володимира Зеленського у відповідь на слова кандидата, якого підтримує опозиція, Кароля Навроцького про те, що Україну не можна запрошувати до НАТО та ЄС, поки не буде вирішене питання Волині.

Євродепутат від "Права і справедливості" Міхал Дворчик назвав заяви Зеленського недоречними, які варто піддати критиці. За його словами, команда Зеленського погано підготувала його до візиту, якщо він дозволив собі такі заяви.

"Якщо Україна не буде в ЄС і не буде в НАТО, якщо Україна не матиме гарантій безпеки, то пану Навроцькому треба вже починати тренуватися, тому що може так статися, що йому доведеться зі зброєю в руках захищати свою країну разом зі своїми співвітчизниками", – сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю польським ЗМІ.

Після трансляції інтерв'ю пролунали голоси обурення з боку політиків "Права і справедливості", які вважали, що таким чином Зеленський втручається у виборчий процес у Польщі, і надає підтримку Рафалу Тшасковському.

Напередодні Зеленський також зустрівся з Рафалом Тшасковським. Мер Варшави і кандидат у президенти заявив про підтримку членства України в ЄС і НАТО – на противагу підтримуваному опозицією кандидату Каролю Навроцькому.