Мер Варшави підтримав членство України в ЄС і НАТО
Мар Варшави і кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський підтримав членство України в ЄС і НАТО.
Про це він написав в X (Twitter) за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Заява Тшасковського прозвучала після того, як минулого тижня його суперник на виборах президента Кароль Навроцький, підтримуваний найбільшою опозиційною партією "Право і справедливість", заявив, що не бачить України ні в ЄС, ні в НАТО.
"Немає сумнівів, що членство України в НАТО і Європейському Союзі відповідає інтересам Польщі, зміцнюючи нашу безпеку", – заявив Тшасковський.
Він також запевнив Зеленського у підтримці польською владою боротьби українських жінок і чоловіків за свободу і суверенітет своєї країни.
"Від імені всіх варшав'ян я прийняв подяку і звання Міста-рятівника від президента – за велику солідарність, яку жителі нашого міста проявили до біженців з України з самого початку російського вторгнення", – розповів Тшасковський.
Він також розповів, що говорив із Зеленським про правду і взаємоповагу як основу відносин у контексті важких, болючих сторінок нашої спільної історії, таких як Волинська трагедія.
"Добре, що нарешті поступово виходить з глухого кута щодо ексгумації та поховання жертв цього геноциду", – сказав Тшасковський.
Нагадаємо, українське зовнішньополітичне відомство відкинуло заяви Навроцького про майбутнє України в ЄС і НАТО як "тенденційні та маніпулятивні".
У польській опозиції назвали заяву українського МЗС втручанням у вибори.