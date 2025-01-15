Мер Варшави підтримав членство України в ЄС і НАТО

Мар Варшави і кандидат у президенти Польщі Рафал Тшасковський підтримав членство України в ЄС і НАТО.

Про це він написав в X (Twitter) за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Заява Тшасковського прозвучала після того, як минулого тижня його суперник на виборах президента Кароль Навроцький, підтримуваний найбільшою опозиційною партією "Право і справедливість", заявив, що не бачить України ні в ЄС, ні в НАТО.

"Немає сумнівів, що членство України в НАТО і Європейському Союзі відповідає інтересам Польщі, зміцнюючи нашу безпеку", – заявив Тшасковський.

Реклама:

Він також запевнив Зеленського у підтримці польською владою боротьби українських жінок і чоловіків за свободу і суверенітет своєї країни.

"Від імені всіх варшав'ян я прийняв подяку і звання Міста-рятівника від президента – за велику солідарність, яку жителі нашого міста проявили до біженців з України з самого початку російського вторгнення", – розповів Тшасковський.

Він також розповів, що говорив із Зеленським про правду і взаємоповагу як основу відносин у контексті важких, болючих сторінок нашої спільної історії, таких як Волинська трагедія.

"Добре, що нарешті поступово виходить з глухого кута щодо ексгумації та поховання жертв цього геноциду", – сказав Тшасковський.

Нагадаємо, українське зовнішньополітичне відомство відкинуло заяви Навроцького про майбутнє України в ЄС і НАТО як "тенденційні та маніпулятивні".

У польській опозиції назвали заяву українського МЗС втручанням у вибори.