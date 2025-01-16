В польской оппозиции обвинили Зеленского во вмешательстве в выборы

Представители крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" раскритиковали президента Владимира Зеленского за поддержку, которую он якобы продемонстрировал кандидату в президенты от власти Рафалу Тшасковскому.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий посоветовал Зеленскому заняться делами Украины, а "своего президента они выберут сами".

"Пусть украинский президент занимается делами Украины, а мы сами выберем своего президента. Он имеет право – и даже обязанность – заботиться об интересах своей страны, но именно мы здесь решаем, кто является кандидатом и кто имеет какие взгляды на наиболее фундаментальные вопросы", – сказал Матеуш Моравецкий в эфире программы "Утро" на Radio Wnet.

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Политики "Права и справедливости" возмутились заявлением Владимира Зеленского в ответ на слова кандидата, которого поддерживает оппозиция, Кароля Навроцкого о том, что Украину нельзя приглашать в НАТО и ЕС, пока не будет решен вопрос Волыни.

Евродепутат от "Права и справедливости" Михал Дворчик назвал заявления Зеленского неуместными, которые стоит подвергнуть критике. По его словам, команда Зеленского плохо подготовила его к визиту, если он позволил себе такие заявления.

"Если Украина не будет в ЕС и не будет в НАТО, если Украина не будет иметь гарантий безопасности, то господину Навроцкому надо уже начинать тренироваться, потому что может так случиться, что ему придется с оружием в руках защищать свою страну вместе со своими соотечественниками", – сказал Владимир Зеленский в интервью польским СМИ.

После трансляции интервью прозвучали голоса возмущения со стороны политиков "Права и справедливости", которые считали, что таким образом Зеленский вмешивается в избирательный процесс в Польше, и оказывает поддержку Рафалу Тшасковскому.

Накануне Зеленский также встретился с Рафалом Тшасковским. Мэр Варшавы и кандидат в президенты заявил о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО – в противовес поддерживаемому оппозицией кандидату Каролю Навроцкому.