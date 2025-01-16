Премʼєр Британії не поїде на інавурацію Трампа, а лідер популістів – поїде

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не буде присутній на церемонії інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня.

Цю інформацію журналістам у четвер, 16 січня, підтвердив речник Стармера, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Речник британського премʼєра нагадав про прецедент, згідно з яким іноземні уряди на інавгурації президента США офіційно представлені на рівні послів.

"Британію буде представляти британський посол. Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з ним (Трампом. – Ред.)", – додав речник, зазначивши, що лідери раніше домовились про зустріч.

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Трамп порушив традицію, запросивши деяких іноземних лідерів на свою інавгурацію – наприклад премʼєр-міністерку Італії Джорджу Мелоні.

Від Британії запрошення також отримав ультраправий євроскептик Найджел Фарадж, який очолює партію Reform UK, а також співлідер "Альтернативи для Німеччини" Тіно Хруппала.