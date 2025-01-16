Співлідер німецьких ультраправих поїде на інавгурацію Трампа

Співлідер ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла поїде на інавгурацію 47-го президента США Дональда Трампа.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

Хрупалла повідомив, що він їде на запрошення з Вашингтона. Запрошення надійшло з республіканських кіл.

"Участь в інавгурації президента Дональда Трампа ще раз показує, що ми реалізуємо нашу політику, орієнтовану на інтереси. Це президентство змінить світ на краще" – сказав Хрупалла.

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З кандидатом у канцлери Алісою Вайдель Німеччина готова бути сильним партнером на європейському континенті, додав він.

"Німеччина повинна підтримувати добрі та мирні відносини з усіма країнами", – сказав Хрупалла.

Очікується, що на інавгурації Трампа, окрім Хрупалли, будуть присутні й інші представники "АдН".

Кандидата в канцлери від "АдН" Аліси Вайдель там не буде. Її прессекретар вже оголосив про це незабаром після початку року, посилаючись на терміни федеральної виборчої кампанії.

Раніше "АдН" відкрито підтримав американський мільярдер Ілон Маск, наближений до Дональда Трампа. Він також провів розмову з лідеркою "АдН" Алісою Вайдель на своєму X (Twitter).

Опитування засвідчило, що більшість німців вважають, що підтримка Маском ультраправої "Альтернативи для Німеччини" позитивно вплинула на позиції партії перед достроковими виборами 23 лютого.

За півтора місяця до дострокових виборів "Альтернатива для Німеччини" демонструє зростання рейтингів.