Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не будет присутствовать на церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января.

Эту информацию журналистам в четверг, 16 января, подтвердил представитель Стармера, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Представитель британского премьера напомнил о прецеденте, согласно которому иностранные правительства на инаугурации президента США официально представлены на уровне послов.

"Британию будет представлять британский посол. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с ним (Трампом. – Ред.)", – добавил спикер, отметив, что лидеры ранее договорились о встрече.

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Трамп нарушил традицию, пригласив некоторых иностранных лидеров на свою инаугурацию – например премьер-министра Италии Джорджу Мелони.

От Британии приглашение также получил ультраправый евроскептик Найджел Фарадж, который возглавляет партию Reform UK, а также солидер "Альтернативы для Германии" Тино Хруппала.