У Сербії авто наїхало на антиурядових протестувальників, поранена дівчина

Прокуратура Белграда хоче оголосити звинувачення у замаху на вбивство чоловіку, який вʼїхав у групу антиурядових протестувальників і травмував 20-річну студентку.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Інцидент відбувся в четвер, 16 січня, під час панахиди в пам'ять про 15 жертв катастрофи на залізничному вокзалі в Новому Саді.

Водій авто, якого сербська прокуратура називає лише за ініціалами М. П., наїхав на групу студентів, яка планувала перекрити перехрестя в Белграді на 15 хвилин.

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На відео в соцмережах (Увага! Чутливий контент) видно, як авто збиває жінку, яка перекидається на дах авто і падає з нього. Водій втік з місця події, але пізніше його затримали.

Tokom odavanje pošte stradalim, u Ruzveltovoj ulici u Beogradu, povređena je devojka kada ju je udario i nosio na krovu automobila nakon čega je pala ulicu. pic.twitter.com/M7nxsSuBK2 – TV N1 Beograd (@n1srbija) January 16, 2025

Університетський клінічний центр Сербії повідомив, що 20-річна потерпіла була госпіталізована при тямі та перебуває у "стабільному загальному стані".

Інцидент став найсерйознішим у серії нападів на студентів і громадян, які виходять на акції протесту і перекривають дороги на 15 хвилин в пам'ять про жертв катастрофи на вокзалі в Новому Саді 1 листопада.

У Сербії вже понад 2 місяці тривають протести через обвал даху залізничного вокзалу міста Новий Сад, в якому мітингарі звинувачують владу.

Тисячі антиурядових протестувальників у Белграді в неділю, 12 січня, вийшли на мітинг із метою вшанувати пам’ять 15 жертв трагедії.

На цьому тлі президент Сербії Александар Вучич звернувся до опозиції з проханням вимагати проведення так званого консультативного референдуму, щоб визначити, яку підтримку він має серед громадян.

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