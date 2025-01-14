Президент Сербії хоче консультативного референдуму щодо своєї відставки

Президент Сербії Александар Вучич звернувся до опозиції з проханням вимагати проведення так званого консультативного референдуму щодо відставки президента, щоб визначити, яку підтримку він має серед громадян.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє N1info.

У дописі в Instagram Вучич заявив, що неурядова організація CRTA оголосила, що переважна більшість громадян виступає за його усунення.

"Немає більш надійного джерела, ані для міжнародної спільноти, ані для політичних партій в Сербії, ніж ця неурядова організація", – зіронізував він.

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"Якщо ці заяви CRTA правдиві, мені неможливо залишатися на посаді президента Сербії, і тому необхідно, щоб опозиційні партії подали лише 67 підписів для проведення консультативного референдуму щодо президента Сербії", – додав він.

Він додав, що легітимність є найважливішою річчю в політиці, а суверенітет випливає з волі народу.

"Я думаю, що пропозиція більш ніж справедлива, і це добре, що всі в цій країні повинні припинити вдавати, що їх хвилюють якісь будівельні документи, і що ми нарешті розставимо все на свої місця", – сказав Вучич.

Президент підкреслив, що, всупереч поширеній думці, він ніколи не цікавився владою, а був зацікавлений лише в прогресі Сербії.

У грудні Александар Вучич звинуватив іноземні спецслужби у спробі скинути його через протести і заявив, що він не збирається тікати з країни, як повалений сирійський лідер Башар Асад.

У Сербії вже понад 2 місяці тривають протести через обвал даху залізничного вокзалу міста Новий Сад, в якому мітингарі звинувачують владу. Тисячі антиурядових протестувальників у Белграді в неділю, 12 січня, вийшли на мітинг із метою вшанувати пам’ять 15 жертв трагедії.