У Белграді тисячі людей вийшли на мітинг та вшанували пам’ять жертв обвалу на вокзалі

Тисячі антиурядових протестувальників у Белграді в неділю, 12 січня, вийшли на мітинг із метою вшанувати пам’ять жертв обвалу даху залізничного вокзалу, в якому вони звинувачують владу.

Про це повідомило агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, протест організували і провели студенти Белградського державного університету, які вимагають притягнення до відповідальності винних в обваленні даху.

Фото: Reuters

Протестувальники 12 січня увімкнули ліхтарики на своїх мобільних телефонах і стояли мовчки протягом 15 хвилин, щоб вшанувати пам'ять 15 жертв.

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Вони звинувачують керівну Сербську прогресивну партію президента Александара Вучича в корупції та кумівстві, що він і партія заперечують.

"Ми були незадоволені роками. Ми прийшли сюди, щоб висловити свій протест (владі) і підтримати студентів", – заявила одна з учасниць протесту.

Фото: Reuters

Нагадаємо, 25 грудня, сотні студентів університетів вийшли на мітинг у Белграді на знак протесту проти політики президента Сербії Александара Вучича та його Сербської прогресивної партії.

Уряд президента Вучича намагався пом'якшити невдоволення людей. Він опублікував близько 130 документів, пов'язаних з реконструкцією будівлі залізничного вокзалу.

30 грудня прокуратура міста Новий Сад подала обвинувальний акт проти 13 людей у зв'язку з обвалом навісу залізничного вокзалу.

10 січня тисячі людей перекрили рух на ключовому перехресті автомагістралей у столиці Белграді під час вуличних протестів.