В Сербии авто наехало на антиправительственных протестующих, ранена девушка

Прокуратура Белграда хочет объявить обвинение в покушении на убийство мужчине, который въехал в группу антиправительственных протестующих и травмировал 20-летнюю студентку.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Инцидент произошел в четверг, 16 января, во время панихиды в память о 15 жертвах катастрофы на железнодорожном вокзале в Новом Саде.

Водитель авто, которого сербская прокуратура называет только по инициалам М. П., наехал на группу студентов, которая планировала перекрыть перекресток в Белграде на 15 минут.

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На видео в соцсетях (Внимание! Чувствительный контент) видно, как авто сбивает женщину, которая опрокидывается на крышу авто и падает с него. Водитель скрылся с места происшествия, но позже его задержали.

Tokom odavanje pošte stradalim, u Ruzveltovoj ulici u Beogradu, povređena je devojka kada ju je udario i nosio na krovu automobila nakon čega je pala ulicu. pic.twitter.com/M7nxsSuBK2 – TV N1 Beograd (@n1srbija) January 16, 2025

Университетский клинический центр Сербии сообщил, что 20-летняя потерпевшая была госпитализирована в сознании и находится в "стабильном общем состоянии".

Инцидент стал самым серьезным в серии нападений на студентов и граждан, которые выходят на акции протеста и перекрывают дороги на 15 минут в память о жертвах катастрофы на вокзале в Новом Саде 1 ноября.

В Сербии уже более 2 месяцев продолжаются протесты из-за обвала крыши железнодорожного вокзала города Новый Сад, в котором митингующие обвиняют власти.

Тысячи антиправительственных протестующих в Белграде в воскресенье, 12 января, вышли на митинг с целью почтить память 15 жертв трагедии.

На этом фоне президент Сербии Александар Вучич обратился к оппозиции с просьбой потребовать проведения так называемого консультативного референдума, чтобы определить, какую поддержку он имеет среди граждан.

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