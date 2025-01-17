Канада готова відповісти на тарифи США в перший день президентства Трампа
Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі запевнила, що Оттава готова відповісти на тарифи США проти канадських товарів із першого дня роботи адміністрації Дональда Трампа.
Про це вона сказала журналістам у пʼятницю, 17 січня, після переговорів у Вашингтоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Жолі заявиа, що канадський уряд підготував низку заходів у відповідь на можливі тарифи США, зокрема й тарифи, пов'язані з імпортом.
"Якщо президент (Трамп. – Ред.) оголосить про це в понеділок, ми будемо готові. І ми готові до другого раунду (тарифів. – Ред.), і ми готові й до третього раунду", – запевнила вона.
Трамп раніше заявив, що хоче запровадити 25% мита, аби змусити Канаду посилити охорону кордонів та зупинити потік нелегальних мігрантів і скоротити контрабанду синтетичного опіоїду фентанілу.
У відповідь Канада оголосила про план посилення безпеки кордонів вартістю 1,3 мільярда канадських доларів (909 мільйонів доларів США).
Глава канадського уряду Джастін Трюдо своєю чергою заявив, що з Канади до США потрапляють менше 1% нелегальних мігрантів і менше 1% фентанілу.
За інформацією ЗМІ, Канада склала початковий список товарів американського виробництва на суму близько 105 млрд доларів США, які вона обкладе митами, якщо Трамп вирішить запровадити мита на канадські товари.