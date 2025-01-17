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Канада готова ответить на тарифы США в первый день президентства Трампа

Новости — Пятница, 17 января 2025, 18:27 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заверила, что Оттава готова ответить на тарифы США против канадских товаров с первого дня работы администрации Дональда Трампа.

Об этом она сказала журналистам в пятницу, 17 января, после переговоров в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Жоли заявила, что канадское правительство подготовило ряд мер в ответ на возможные тарифы США, в том числе тарифы, связанные с импортом.

"Если президент (Трамп. – Ред.) объявит об этом в понедельник, мы будем готовы. И мы готовы ко второму раунду (тарифов. – Ред.), и мы готовы и к третьему раунду", – заверила она.

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Трамп ранее заявил, что хочет ввести 25% пошлины, чтобы заставить Канаду усилить охрану границ и остановить поток нелегальных мигрантов и сократить контрабанду синтетического опиоида фентанила.

В ответ Канада объявила о плане усиления безопасности границ стоимостью 1,3 миллиарда канадских долларов (909 миллионов долларов США).

Глава канадского правительства Джастин Трюдо в свою очередь заявил, что из Канады в США попадают менее 1% нелегальных мигрантов и менее 1% фентанила.

По информации СМИ, Канада составила первоначальный список товаров американского производства на сумму около 105 млрд долларов США, которые она обложит пошлинами, если Трамп решит ввести пошлины на канадские товары.

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