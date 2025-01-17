Білий дім і Трамп відреагували на підтримку Верховним судом США заборони TikTok

Після того, як Верховний суд США підтримав закон, що передбачає заборону додатку TikTok, обраний президент Дональд Трамп пообіцяв оголосити рішення з цього питання "в недалекому майбутньому".

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Трамп заявив, що рішення Верховного суду "було очікуваним, і всі повинні його дотримуватись".

"Моє рішення щодо TikTok буде ухвалене в недалекому майбутньому, але я повинен мати час, щоб проаналізувати ситуацію. Не перемикайтесь!" – додав він.

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Верховний суд США у рішенні 17 січня постановив, що федеральний уряд може законно закрити TikTok у країні на основі закону, який ухвалили більшістю голосів у Конгресі і який підписав президент Джо Байден.

Закон зобовʼязував TikTok відокремитися від своєї материнської компанії, що базується в Китаї, або припинити діяльність у США.

Рішення Верховного суду означає, що з 19 січня технологічні гіганти Apple і Google більше не можуть пропонувати TikTok у своїх магазинах додатків, а провайдери веб-хостингу повинні розірвати зв'язки з платформою під загрозою мільярдних штрафів.

У Білому домі після рішення нагадали, що Байден підтримував закон, але з огляду на часові межі "дії з імплементації закону зобов'язана виконати наступна адміністрація, яка приступить до виконання обов'язків у понеділок", 20 січня.

Сам Трамп більш прихильно ставиться до TikTok і недавно казав, що не бачить причин відмовлятися від платформи, похвалившись своїми показниками охоплення.

Майк Волц, номінований ним на посаду радника з нацбезпеки, заявив, що обраний президент "знайде спосіб" залишити TikTok доступним у США.